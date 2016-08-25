Video Gallery لتشغيل الفيديوهات على ساعات "أندرويد وير"

يُقدم تطبيق Video Gallery تجربة سهلة ومريحة لتشغيل واستعراض الفيديوهات على الساعات الذكية العاملة بنظام "أندرويد وير".

ويتيح التطبيق إمكانية الانتقال بين الفيديوهات وتشغيلها وحذفها مباشرة من خلال الساعة ودون الحاجة لاستخدام هاتفك الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الفيديوهات من مختلف مجلدات الفيديو المخزنة على الهاتف بما فيها مجلد "واتساب" ومجلد التنزيلات.

كما يتيح التطبيق إمكانية التحكم بالفيديو من خلال الساعة مثل ضبط الصوت أو الإيقاف المؤقت وإعادة تشغيل الفيديو، مع إمكانية مشاركة الفيديوهات مباشرة.

ويدعم التطبيق إمكانية استعراض الفيديوهات على أغلب ساعات "أندرويد وير" من بينها ساعة Motorola Moto 360 – Sony Smartwatch 3 – LG G Watch – LG G Watch R – LG Watch Urbane – ASUS ZenWatch – ASUS ZenWatch 2 – Huawei Watch – Samsung Gear Live – Fossil Q Founder.

يذكر أن تطبيق Video Gallery متوفر مجاناً على متجر "غوغل بلاي"، مع العلم أن الإصدار المجاني من التطبيق يدعم فقط تشغيل 10 فيديوهات في كل مجلد، في حين يدعم الإصدار المدفوع تشغيل كافة الفيديوهات داخل أي مجلد ويُمكنكم شرائه من داخل التطبيق.