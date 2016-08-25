Yes Chef لإعداد وصفات الطهي على أجهزة "آيفون"

يُقدم تطبيق Yes Chef تجربة مرنة ومريحة للمستخدمين الراغبين بالحصول على وصفات طهي وإعدادها بكل سهولة، مع توفيره للعديد من المزايا التي تجعله أحد أفضل التطبيقات في هذا المجال.

يعمل التطبيق كمساعد صوتي لك أثناء إعداد الوصفة وبالتالي لن تحتاج إلى لمس الهاتف أو البحث عن المكونات أثناء انشغالك بالطهي، فمثلاً في حال رغبتك بالتأكد من بعض المكونات فيكفي أن توجه سؤالك إلى التطبيق وسيجيبك صوتياً على السؤال، وكذلك يُمكن الاستفسار عن الخطوة القادمة في إعداد الوصفة أو درجة حرارة الفرن أو غيرها من الأسئلة الخاصة بالوصفة، وكل ذلك من خلال الصوت فقط.

يوفر التطبيق أكثر من 350 ألف وصفة متنوعة يُمكن البحث فيها من خلال الوصفات الأعلى شعبية أو بحسب نوع المطبخ كالإيطالي والمكسيكي وغيرها.

وتطبيق Yes Chef متوفر مجاناً على متجر آب ستور لمستخدمي نظام iOS إصدار 8 أو أحدث.