هكذا تمنع "واتساب" إعطاء هاتفك لـ"فيسبوك"

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، الخميس، عن تحديث الشروط وسياسة الخصوصية لتبدأ قريباً بمشاركة "بعض" المعلومات الخاصة بمستخدميها مع الشركة الأم فيسبوك، ومن تلك البيانات والمعلومات رقم هاتفك.

ويمكن للمستخدمين إيقاف هذه الأمر ومنع واتساب من مشاركة أي معلومات خاصة بهم مع منصة فيسبوك، وذلك بعد أن أصبح خيار مشاركة رقم الهاتف الخاص بالمستخدم يأتي بشكل افتراضي ضمن واتساب.

ويحصل المستخدم عند وصول الميزة بشكل رسمي على تنبيه بأن سياسية الخصوصية قد تغيرت، حيث يظهر تنبيه طاف ضمن رسالة الموافقة على شروط الخدمة.

وينبغي على المستخدم عدم الضغط بشكل سريع على زر الموافقة، والضغط على قراءة المزيد، ومن ثم الإنتقال إلى الأسفل وإلغاء تفعيل مؤشر الموافقة على الشروط التي تتضمن مشاركة المعلومات الشخصية مع فيسبوك.

كما يمكن للمستخدم، في حال قام بالنقر على الموافقة عن طريق الخطأ قبل تعطيل هذه الميزة، التراجع عن الموافقة وتصحيح الخطأ خلال مدة 30 يوماً.

ويتم ذلك عن طريق التوجه إلى الإعدادات الخاصة بتطبيق واتساب ومن ثم الحساب ومن ثم خيار "مشاركة معلومات حسابي" وثم القيام بإلغاء الإشارة ضمن مربع التحديد. وتضمن هذه الطريقة عدم قيام تطبيق التراسل بمشاركة رقم الهاتف الخاص بالمستخدم مع فيسبوك، وحماية بقية بيانات المستخدم الشخصية وإبقائها آمنة.