هواتف آيفون لن تسرق مستقبلا.. كيف؟

قامت شركة آبل بتسجيل براءة اختراع جديدة تهدف إلى الاستفادة من حساس البصمة ID Touch الخاص بأجهزتها في الكشف عن اللصوص في حال حاول أحدهم العبث بجهاز المستخدم أو سرقته.

وتحمل براءة الاختراع الجديدة اسم IDENTIFICATION USER UNAUTHORIZED FOR CAPTURE BIOMETRIC

التقاط القياسات الحيوية لتحديد هوية المستخدمين غير المصّرح بهم، فهي واضحة ومباشرة من حيث الفكرة، حيث تهدف براءة الاختراع إلى توفير ميزة تسمح لأجهزة الشركة بتخزين صورة عن بصمة أي مستخدم يقوم بمحاولة فتح الهاتف أو سرقته، بالإضافة إلى إمكانية التقاط صورة أو فيديو للمتصّيد كذلك.

وكما هو الحال مع آبل وبراءات الاختراع الخاصة بها، فقد لا يتم جلب مثل هذه الميزة في القريب العاجل، ولكن اعتادت آبل على تسجيل الأفكار كبراءات اختراع كي لا تتمّكن أي شركة أخرى من الاستفادة منها.

وحتى الآن لا وجود لأي معلومات حول إمكانية طرح هذه الميزة في أجهزة آبل القادمة، وخاصة أن مثل هذه الميزة بحاجة إلى مراعاة لكثير من الحالات التي قد تواجه المستخدم مثل إمساك أصدقائه وأفراد عائلته لهاتفه، فمن غير المنطقي تسجيل كم كبير من المعلومات حول بصمات الأشخاص الذين يمسكون الجهاز.

ومن المفروض أن تساعد براءة الاختراع الجديدة في حال تم الاستفادة منها في أجهزة الشركة القادمة في تعزيز إدارة أمن جهاز المستخدم، بالإضافة إلى استعادة جهازه وتوفير أدلة للملاحقة الجنائية في حال تم سرقة الجهاز.