فيسبوك تعفي العنصر البشري من كتابة وصف المواضيع الرائجة

حصلت المواضيع الرائجة Trending ضمن فيس بوك على تحديث ينهي الحاجة إلى العنصر البشري عندما يتعلق الأمر بكتابة وصف حول المواضيع التي تستحق التويج على الشبكة الاجتماعية.

وتظهر المواضيع الرائجة المحتويات الأكثر شعبية من حيث الموضوعات والوسوم ”هاشتاج“ التي برزت شعبيتها مؤخرا على منصة فيس بوك، حيث يتم تخصيص هذه القائمة على أساس عدد من العوامل.

وتعتمد الشركة الآن على خوارزمياتها وبرمجتها الخاصة من أجل عرض الموضوعات والأمور التي تظن فيس بوك بأنها قد تكون مهمة بالنسبة للمستخدمين.

واتجهت فيس بوك إلى هذه الطريقة لعدة أسباب منها تبسيط جهودها وخفض التكاليف ومحاولة منها لامتصاص الغضب، وذلك بعد تعالي أصوات النقاد حول تحيز العاملين ضمن فيس بوك من الناحية السياسية.

ونفت الشركة بعد قيامها بإجراء تحقيق داخل قيام أي عنصر بشري لديها بحجب أي محتوى من أي نوع من الظهور، كما أعلنت عن نهاية اعتمادها على قائمة وسائل الإعلام المكونة من 1000 وسيلة إعلامية.

وأشارت الشركة في تدوينة نشرتها إلى أن قيامها بإجراء هذه التغريدات يسمح لفريق الشركة باتخاذ قرارات فردية أقل حول المواضيع، وأن منصة فيس بوك هي منبر لجميع الأفكار.

وأضافت التدوينة بأن الشركة متلزمة بالحفاظ على المواضيع الشائعة بمثابة وسيلة للناس للوصول إلى مجموعة واسعة من الأفكار والتعلقيات حول مجموعة متنوعة من المواضيع.

وأوضحت الشركة بأن الخوارزمية تعمل على تجميع عدد المشاركات الأصلية التي تم فيها ذكر هذا الموضوع، بالإضافة إلى قيام الخوارزمية بتجميع عدد المرات التي فيها مشاركة هذا الموضوع.

ويمكن للمستخدم المرور فوق أي موضوع لرؤية المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، وتظهر تلك المعلومات عنوان المقال وملخص عنه، والتي يقوم الناشر بإضافتها بشكل مباشر.