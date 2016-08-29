حيل ونصائح للاستفادة من "غوغل" في المعلومات عن الكتب

هناك بعض الحيل والنصائح التي يجب على أي مستخدم معرفتها عند استخدامه لمحرك بحث "غوغل" للحصول على معلومات محددة أثناء البحث عن الكتب.

معرفة مؤلف أي كتاب

يتيح محرك بحث "غوغل" معرفة اسم مؤلف أي كتاب مباشرة وذلك عن طريق كتابة اسم الكتاب متبوعاً بكلمة المؤلف أو بالإنجليزية author مثال "فيزياء المستحيل المؤلف" أو بالإنجليزية Physics of the Impossible author.

معرفة تاريخ النشر الأصلي

كما يُمكن للمستخدمين معرفة تاريخ النشر الأصلي (الطبعة الأولى) لأي كتاب من خلال محرك "غوغل" مباشرة وذلك عن طريق كتابة اسم الكتاب ثم تاريخ النشر أو بالإنجليزية Publication date مثال "فيزياء المستحيل تاريخ النشر" أو Physics of the Impossible Publication date.

معرفة اللغة الأصلية للكتاب

في بعض الأحيان قد يحتاج القارئ للتأكد من اللغة الأصلية لكتاب معين تمت ترجمته للغة أخرى كالعربية أو الإنجليزية، وفي هذه الحالة فليس عليك سوى التوجه لمحرك بحث "غوغل" وكتابة اسم الكتاب متبوعاً بكلمة اللغة الأصلية وستظهر لك اللغة الأصلية للكتاب. مثال "فيزياء المستحيل اللغة الأصلية" أو بالإنجليزية physics of the impossible language.

معرفة نوع الكتاب

ولمعرفة نوع الكتاب بسرعة وسهولة قم بكتابة اسم الكتاب متبوعاً بكلمة النوع. مثال "فيزياء المستحيل النوع" أو بالإنجليزية اسم الكتاب متبوعاً بكلمة genre مثال physics of the impossible genre.

معرفة الكتب الشائعة لمؤلف معين

وللحصول على أهم الكتب لمؤلف معين فيمكنك كتابة كلمة كتب يليها اسم المؤلف. مثال "كتب ميتشيو كاكو" أو بالإنجليزية اسم المؤلف متبوعاً بكلمة Books مثال Michio Kaku books