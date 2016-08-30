إنستغرام تبحث عرض "قصص مقترحة" في تبويب "استكشف"

تعتزم خدمة مشاركة الصور إنستغرام إضافة قصص مقترحة Suggested Stories إلى تبويب استكشف Explore، وذلك في مسعى منها لزيادة الإقبال على ميزة قصص إنستغرام Instagram Stories الجديدة.

وكانت إنستغرام، المملوكة لشركة فيسبوك والتي تملك أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، أعلنت مطلع شهر أغسطس الجاري عن إطلاق ميزة "قصص إنستغرام" لمنافسة ميزة مشابهة من خدمة التراسل المصور الشهيرة "سناب شات".

وتأتي الخطوة الجديدة من الشركة في سبيل دفع مستخدميها إلى تجربة ميزة القصص، إذ ستعرض قصصًا مقترحة من غير الأصدقاء ضمن تبويب "استكشف" الذي يعرض أساسا صورا ومقاطع فيديو بناء على من يتابع المستخدم، والمواضيع التي تعتقد إنستغرام أنها تهمه.

وكشفت إنستغرام لموقع تك كرنتش TechCrunch أن نحو 100 مليون من مستخدميها يزورون تبويب "استكشف" يوميا، وهذا العدد يُمثل خُمس عدد مستخدميها النشطين شهريًا، والبالغ 500 مليون، وثُلث عدد مستخدميها النشطين يوميا.

يُشار إلى أن إنستغرام تحاول جاهدةً استنساخ المزايا التي توفرها منافستها "سناب شات"، إذ تقوم الأخيرة بالفعل بعرض "قصص مقترحة" ضمن تبويب "استكشف" على تطبيقها، والذي يعرض قصصًا للمواضيع الرائجة عالميا والمناسبات.

ولم تكشف إنستغرام إلى الآن عن مدى النمو الذي تحققه ميزة القصص الخاصة بها، غير أن مدير المنتجات التابع لها بليك بارنيس قال لموقع تك كرنتش: "نحن متحمسون حقًا لرؤية مدى سرعة تفاعل المستخدمين معها، سواء مع المستخدمين اليوميين أو المشاهير والعلامات التجارية".