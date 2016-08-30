رسمياً.. 7 سبتمبر موعد إطلاق "آيفون 7"

بدأت شركة" آبل "، الاثنين، بإرسال الدعوات الإعلامية لحضور الحدث الذي يتمحور حول إعلانها عن هاتف "آيفون iPhone 7"، و المزمع عقده يوم الأربعاء 7 سبتمبر القادم الساعة 10:00 بتوقيت المحيط الهادئ في قاعة سيفيك بيل غراهام في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

وتوفر الدعوة الإعلامية المفعمة بالألوان نظرة أولى على موضوع الحدث، والذي يبدو أنه يتسم بالبساطة، حيث تحمل الدعوى شعار "نراك في اليوم السابع".

ويفترض أن تقوم الشركة خلال الحدث بالكشف لأول مرة عن الجيل الجديد من هواتف "آيفون"، حيث يتوقع أن تكشف الشركة عن طرازين هما "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس".

وقد انتشرت سابقاً الكثير من الأخبار حول هاتف "آيفون 7 بلس"، والتي أشارت إلى إمكانية امتلاكه لكاميرا خلفية مزدوجة ومعالج أفضل وتحسين مقاومته للمياه وتغير منفذ سماعة الرأس التقليدي واستبداله بمنفذ Lightning.

وأشارت المعلومات إلى إمكانية حصول الطرازين الجديدين على شكل مشابه لهاتف "آيفون 6 إس"، من حيث الحجم العام والشكل الخارجي، ولكن مع تغييرات طالت مكان وجود هوائي النقل، بحيث انه لم يعد يغطي الجزء الخلفي من الجهاز.

كما يفترض ان تقوم الشركة بإظهار آخر التحديثات الخاصة بنظامي "أي أو إس iOS 10" و"ماك سييرا macOS Sierra"، الذين كشفت عنهم في مؤتمرها للمطورين الذي تم عقده في شهر يونيو الماضي، والمفترض ان يتم طرح النسخة النهائية منهم في خريف هذا العام.

وقد تقوم الشركة بعرض نماذج جديدة تتبع الجيل الثاني من ساعتها الذكية "آبل ووتش Apple Watch"، والتي يشار إلى حصولها على تحسينات طالت المعالج ومقاومتها للمياه، بالإضافة إلى إمكانية حصولها على نظام تحديد المواقع GPS بشكل مدمج