"مايكروسوفت" تنشر صورة لحاسبها المتحول Surface Book 2

بدأت شركة "مايكروسوفت" التشويق للجيل الثاني من حاسبها المحمول المتحول "سيرفس بوك Surface Book"، إذ نشرت الأحد صورة تشويقية له عبر حساب أجهزة سيرفس على خدمة مشاركة الصور إنستاغرام.

وأرفقت عملاقة البرمجيات الأميركية الصورة، التي تُظهر مفاتيح الجهاز وانعكاسها على شاشته، بعبارة "مفتاحك إلى النجاح"، مع الوسم "هاشتاغ" الخاص بها ووسم أجهزة سيرفس ووسم DoGreatThings#.

ويبدو من الصورة أن "مايكروسوفت" أعادت تصميم آلية عمل المفاصل التي تربط لوحة المفاتيح بالشاشة، إذ ستسمح بوضع الشاشة على نحو يشبه الحواسب المتحولة الأخرى.

وكانت الشركة قد أطلقت حاسبها المحمول المتحول "سيرفس بوك" مع مفاصل ارتكازية تسمح بفصل الشاشة عن قاعدة لوحة المفاتيح، ثم إن شكل المفاصل كان يترك فجوة بين الشاشة ولوحة المفاتيح عند إغلاقها.

وكان يُتوقع أن تكشف "مايكروسوفت" النقاب عن "سيرفس بوك 2 " مطلع العام المقبل، ولكن الصورة التشويقية التي نُشرت أمس تشير إلى أن الشركة قد تكشف عنه عاجلاً.

وكانت الشركة قد ألمحت إلى أن جهازًا من سلسلة "سيرفس" قادم قبل نهاية العام الحالي، مع وجود تقارير تتحدث عن أنها تملك ثلاثة نماذج أولية لثلاثة حواسب "سيرفس" من فئة الكل في واحد.

وفي حال كانت "مايكروسوفت" تعتزم الكشف عن شيء جديد يتعلق بأجهزة "سيرفس"، فمن المرجح أن يجري ذلك خلال شهر أكتوبر القادم.