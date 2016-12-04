Everlast.. مفكرة ذكية قابلة لإعادة الاستخدام مدى الحياة

Everlast هي عبارة عن مفكرة ذكية تجمع بين عصر التكنولوجيا وبين المفكرة التقليدية والتدوين بالورقة والقلم، إضافة لكونها قابلة لإعادة الاستخدام مدى الحياة.

بداية تأتي المفكرة بقلم كلاسيكي من طراز Frixion القابل للمسح وذلك لتقديم تجربة تدوين تقليدية، لكنها في نفس الوقت توفر المتطلبات اللازمة للمستخدمين في العصر الرقمي وذلك عبر إمكانية ارتباطها بكافة خدمات التخزين السحابية الخاصة بالمستخدم مثل غوغل درايف، ودروب بوكس، حيث يُمكن التقاط جميع الملاحظات المخزنة على المفكرة بواسطة تطبيق مجاني على نظامي أندرويد وآي أو إس مع إمكانية رفعها مباشرة إلى خدمة المفضلة من خلال 7 أيقونات تظهر أسفل كل صفحة من المفكرة.

وتم تصنيع المفكرة من خليط بوليستر مثالي يضمن إنشاء الصفحات بطريقة تسهل عملية المسح بواسطة أقلام Frixion مع تقديمها لتجربة كتابة واقعية ومشابهة للكتابة على الورق التقليدي.

يشار إلى أن مفكرة Everlast متوفرة حالياً كمشروع عبر موقع "كيك ستارتر" للتمويل الجماعي.