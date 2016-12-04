SPEEDOMETER لقياس السرعة على أجهزة "آيفون"

يعتبر تطبيق SPEEDOMETER أحد التطبيقات المميزة التي تتيح لمستخدمي نظام آي إو إس iOS قياس السرعة أثناء التنقل من مكان لآخر بكل سهولة.

ويدعم التطبيق، الذي يمتاز بتصميم أنيق، إمكانية تتبع رحلة المستخدم بشكل كامل حيث يُمكنه تحديد إجمالي المسافة التي قطعها بالكيلومتر أو بالميل إلى جانب السرعة القصوى ومعدل السرعة طول الرحلة، مع إمكانية تحديد السرعة اللحظية أولاً بأول.

ويُوفر التطبيق خريطة للمستخدم يظهر عليها موقعه الحالي إلى جانب أداة البوصلة وأداة أخرى لتحديد الارتفاع مباشرة عبر شاشة هاتفك.

كما يدعم التطبيق خيار التنبيهات عند تجاوز المستخدم لسرعة محددة، حيث يُمكن من خيار تحديد السرعة إضافة سرعات مختلفة يمتلك كل منها نغمة تنبيه محددة.

يُشار إلى أن تطبيق SPEEDOMETER متوفر مجاناً بشكل مؤقت عبر متجر "آب ستور" بحجم 74 ميغابايت من هنا.