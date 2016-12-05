"كانون" تطلق كاميرتها الرقمية الجديدة EOS M5

أطلقت شركة "كانون" الشرق الأوسط اليوم كاميرا EOS M5، وهي كاميرا جديدة بدون مرايا ضمن مجموعة EOS M قالت إنها تجمع بين الأداء القوي الذي تتحلى به الكاميرا بعدسة أحادية عاكسة رقمية والراحة في الحمل التي تمنحها الكاميرا صغيرة الحجم.

وفضلًا على أنها الكاميرا الأولى التي تتضمن معالج DIGIC 7 من "كانون"، قالت الشركة اليابانية إنخت تتميز بأفضل تقنيات التصوير التي تشمل مستشعرAPS-C CMOS بدرجة وضوح 24.2 ميغابكسلًا وخاصية تأطير البؤرة التلقائي Dual Pixel CMOS AF لالتقاط صور واضحة ودقيقة، وأفلام شبيهة بأفلام السينما.

وأضافت "كانون" أن كاميرا EOS M5 تشكل الرفيق المدمج الأنسب للمصورين رفيعي الطراز، أو بديلًا للكاميرات بعدسة أحادية عاكسة رقمية من المستوى المتوسط، لتشكّل بذلك جهازًا متميزًا في مجموعة كاميرات كانون بدون مرايا.

وطرحت الشركة أيضًا عدسة EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM التي تشكل العدسة الأنسب لمختلف المناسبات لكاميرات، إذ تزن 300 جرام فقط وتتميز بزوم بصري 8.3× متعدد الاستخدامات مع نظام تثبيت الصورة بأربع وقفات لالتقاط صور واضحة عند حمل الكاميرا باليد.