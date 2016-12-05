"هوم هب"..جديد مايكروسوفت لمنافسة غوغل هوم وأمازون إيكو

تخطط شركة "مايكروسوفت" لتطوير ميزة جديدة باسم "هوم هبHomeHub " سوف تُدرج في التحديثات المستقبلية لنظام التشغيل ويندوز 10، ساعية من خلالها إلى تحويل الحواسب الشخصية إلى أجهزة مساعدة منزلية، وإلى أن تكون على قدر المنافسة مع أجهزة، مثل "غوغل هوم Google Home" و "أمازون إيكو" Amazon Echo.

ونقلت مصادر مطلعة على خطط "مايكروسوفت" لموقع "ذا فيرج" The Verge المعني بشؤون التقنية أن الميزة ما تزال في مراحل التخطيط، ومن المتوقع أن تأتي مع التحديثات المقررة في عامي 2017 و2018، وليس في "تحديث المبدعينCreator Update " المزمع إطلاقه في شهر مارس القادم.

ومن جانبه، نقل موقع "ويندوز سنترال Windows Central"، المتخصص بأخبار شركة "ويندوز"، أن الميزة سوف تسحق جهازي غوغل هوم وأمازون إيكو، ولكن موقع "ذا فيرج" يقول إن "هوم هب" صممت لتكون خدمة وميزة تعمل على أي حاسب شخصي يعمل بنظام "ويندوز 10" وتحويله إلى مساعد منزلي حيث يمكن استدعاء المساعد الشخصي "كورتانا" من شاشة القفل لتوفير معلومات مفيدة للمستخدمين.

وكان موقع "ويندوز سنترال" نقل سابقًا أن هوم هب سوف يكون عبارة عن مكبر صوت يُتحكم به عن طريق الصوت وأنه كان من المفترض أن يُكشف عنه خلال حدث الإعلان عن حواسب سيرفس الجديدة في شهر أكتوبر الماضي.

ولكن موقع "ذا فيرج" وصف تلك التقارير بأنها غير دقيقة، وذكر أن "مايكروسوفت" لا تعتزم إطلاق جهاز بل ميزة تحمل نفس الاسم. وأشار الموقع إلى أن الميزة ستركز في المقام الأول على إنشاء بيئة عائلية، توفر لأفراد الأسرة إمكانية مشاركة التجربة على جهاز واحد.

وتعمل "مايكروسوفت" حالياً على اختبار فكرة شاشة ترحيب تملأ الشاشة وتعرض عناصر كما لو أنها باب ثلاجة افتراضية للعائلات. ويمكن لهذا النوع من البرامج أن يُمكِّن صناع أجهزة الحاسب من صناعة المزيد من الأجهزة الشبيهة بالمطابخ للتنافس مع "أمازون إيكو".

وتخطط مايكروسوفت لتمكين كورتانا ليكون مركز مبادرة "هوم هب"، وذلك بحيث يسمح التكامل بتوفير ميزات شبيهة بـ"هوم هب" على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس iOS". وذكر موقع "ذا فيرج" أن ذلك يشمل تعزيز قدرات المساعد ليتحكم بالأجهزة الذكية وإدارتها من ميزة هوم هب على نظام "ويندوز 10."