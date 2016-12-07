سامسونغ تقلد أبل في منفذ سماعة الأذن

على خطى أبل، تعتزم شركة سامسونغ التخلي عن منفذ سماعة الأذن مع هاتفها الذكي المرتقب غالاكسي إس8، وفق ما أفاد موقع "سام موبايل" SamMobile أمس الثلاثاء.

وقال الموقع المتخصص بأخبار الشركة الكورية الجنوبية إنه يؤكد عزم سامسونغ إزالة منفذ سماعة الأذن القياسي من الهاتف، ما يعني أن جميع سماعات الأذن الحالية لن تكون متوافقة مع الهاتف إلا إذا كانت تضم محولًا من نوع USB Type-C، نظرًا لكون غالاكسي إس8 سيأتي مع منفذ من هذا النوع.

وأشار الموقع إلى أنه على غرار هواتف آيفون 7، لن يكون بإمكان المستخدمين شحن غالاكسي إس8 واستخدام سماعات الأذن في ذات الوقت، وهو ما أزعج كثيرين من عشاق أجهزة أبل.

ويُعتقد أن سامسونغ تهدف بإزالة منفذ سماعات الأذن التقليدي 3.5 ميلليمترات إلى جعل غالاكسي إس8 أقل سماكة، إلى جانب القدرة على تحرير مساحة أكبر داخله تمكنها من إضافة بطارية كبرى.

وقال الموقع إن الشركة قد تدمج أيضا مكبري صوت ستريو، اللذين سيأتيان بالتعاون مع شركة هارمان Harman الرائدة في مجال أنظمة الصوت، والتي أعلنت سامسونغ عن شرائها منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقابل 8 مليارات دولار أميركي.

وتبذل شركة سامسونغ، التي تسعى جاهدة لتجاوز أزمتها الأخيرة مع هاتفها الذكي جالاكسي نوت 7، كل الجهود المتاحة لتعود بقوة مع هاتفها الرائد جالاكسي إس 8 الذي يُنتظر الإعلان عنه مطلع العام المقبل.

وريثما تكشف عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية عن هاتفها المرتقب، تتحدث التقارير والتسريبات التي تتعلق به أنه سيقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 غيغابايت، مع 256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وحول مواصفات غالاكسي إس8، أفادت تقارير سابقة أنه سيقدم كاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل والاستغناء عن زر الرئيسية، إضافة إلى إدماج مساعد رقمي ذكي.

والمرجح أن سامسونغ قررت جعل شاشة غالاكسي إس8 أكبر حجمًا في محاولة منها لجذب محبي الشاشات الكبيرة، خاصةً من سلسلة هواتفها اللوحية غالاكسي نوت، وفق ما نقلت وسيلة إعلامية كورية في الشهر الفائت.