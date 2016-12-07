غوغل تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة في 2017

أعلنت شركة غوغل، الثلاثاء، أنها سوف تعمل بشكل كلي على الطاقة المتجددة بحلول عام 2017، بما في ذلك مراكز البيانات التابعة لها والمكاتب، وكانت الشركة قد ذكرت سابقاً أنها تخطط للعمل بشكل كامل من خلال الطاقة النظيفة إلا أنها لم تعطِ موعداً زمنياً محدداً.

وعمدت الشركة إلى شراء الطاقة المتجددة لعدد من السنوات، إلى جانب تقديمها للعديد من المبادرات المتعلقة بالطاقة النظيفة، بما في ذلك مزرعة الرياح في كينيا وعدد قليل من مزارع الرياح في ولايات كاليفورنيا وتكساس وغيرها.

وحققت شركة خدمات الإنترنت في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أحد أكبر مشترياتها من الطاقة المتجددة لتشغيل مراكز بياناتها عبر ثلاث دول مختلفة حول العالم.

وانضمت غوغل إلى عدد من شركات الإنترنت الكبرى الأخرى في السعي إلى الطاقة الخضراء، حيث أعلنت شركة أمازون قبل بضعة أشهر عن أكبر مشروع طاقة متجددة حتى الآن، وذلك عبر مزرعة رياح في تكساس تولد 253 ميغاوات، وكشفت في وقت لاحق عن خططها لإضافة خمس مزارع طاقة شمسية جديدة في ولاية فرجينيا.

وأعلنت شركة مايكروسوفت مؤخراً عن أكبر عملية شراء فيما يخص طاقة الرياح حتى الآن، والتي تولد 237 ميغاوات من الطاقة في سبيل تشغيل مركز بياناتها في ولاية وايومنغ Wyoming.

كما تعمل شركة آبل أيضاً على الاستثمار الطاقة النظيفة عبر استثمارها في مزارع الطاقة الشمسية، وتتجه فيسبوك إلى بناء مركز بيانات جديد يعتمد على طاقة الرياح في إيرلندا.

وعمدت شركة غوغل إلى زيادة إنفاقها على الطاقة الخضراء بسبب انخفاض كلفة تلك الطاقة المولدة من قبل الرياح والطاقة الشمسية، حيث انخفضت تكلفة الرياح بنسبة 60 في المئة، بينما انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة 80 في المئة.

ويثبت هذا الأمر أن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأقل تكلفة، حيث تعتبر تكاليف الكهرباء واحدة من أكبر تفاصيل نفقات التشغيل لدى شركة غوغل في مراكز البيانات التابعة لها.