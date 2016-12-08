"Fam" تطبيق لإجراء مكالمات فيديو جماعية

FAM هو تطبيق جديد لمستخدمي نظام آي أو إس، يتيح إجراء مكالمات الفيديو الجماعية عبر تطبيق التواصل الفوري iMessage مباشرة.

ويُمكن من خلال التطبيق إنشاء محادثة فيديو حية ومباشرة مع العائلة أو الأصدقاء لغاية 8 أشخاص في آن واحد، حيث يُمكن للمستخدمين إضافة أي من جهات الاتصال على iMessage والبدء بالتحدث معهم.

كل ما عليك فعله هو إرسال دعوة لصديقك عبر تطبيق التراسل الفوري iMessage للانضمام إلى محادثة الفيديو الجارية ودون ترك المحادثة داخل التطبيق أو الدردشة عبر المجموعات.

ويُمكن لأي مستخدم الانضمام أو الخروج من مكالمة الفيديو، بحسب رغبته بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء محادثة الفيديو الجماعية.

يُشار إلى أن تطبيق Fam متوفر مجاناً عبر متجر آب ستور ويُمكنكم تنزيله بحجم 37 ميغابايت من هنا.