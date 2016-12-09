"سامسونغ" تطلق نسخة بالأسود اللامع من غالاكسي إس7 إيدج

أعلنت شركة" سامسونغ"، الخميس رسميا عن إطلاق نسخة جديدة باللون الأسود اللامع من هاتفها الذكي غالاكسي إس7 إيدج، وذلك في إطار تكثيف مساعيها للترويج والتسويق للهاتف في محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن فقدان مبيعات غالاكسي نوت 7.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية في بيان صحافي إنه اعتباراً من اليوم الجمعة سيكون الهاتف غالاكسي إس7 إيدج باللون الأسود اللامع متاحاً في عدد من الأسواق العالمية وذلك لنسخة 128 غيغابايتا من الهاتف.

ويضاف اللون الأسود اللامع الجديد إلى 6 ألوان أخرى يتوفر بها هاتف "سامسونغ" اللوحي، الذي أطلقت مطلع العام الحالي مع الهاتف الرائد غالاكسي إس7، وهي: الأسود، والذهبي، والأبيض، والفضي، والوردي، والأزرق المرجاني.

يُشار إلى أن "سامسونغ" كثفت مساعيها للترويج والتسويق لهواتف غالاكسي إس7 في محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن فقدان مبيعات غالاكسي نوت 7، إذ يُتوقع أن يتسبب سحب الأخير من السوق بخسارة الشركة أكثر من 5.4 مليارات دولار أميركي خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل.