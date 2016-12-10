"فيسبوك" تختبر إمكانية إنشاء إطارات للصور والفيديو

بدأت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باختبار ميزة جديدة من شأنها السماح للمستخدمين بإنشاء إطارات مخصصة لصور وفيديوهات ملف التعريف الشخصي عبر منصة Camera Effects، ويقتصر اختبار هذه الميزة حالياً على عدد قليل من البلدان.

وتفتح المنصة الاجتماعية، عبر اختبارها لهذه الميزة، صفحة جديدة في سجل الميزات المنسوخة من تطبيق "سناب شات"، حيث تتواصل فصول المعركة التي تنشها "فيسبوك" على "سناب شات".

وتتشابه الميزة الحالية مع ميزة الفلتر الجغرافي Geofilters من "سناب شات"، والذي أطلقته الخدمة لأول مرة في شهر يوليو 2014، وبدأت بعد ذلك خلال نفس العام بالسماح للمستخدمين بإنشاء الفلتر الجغرافي الخاص بها.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإنشاء إطارات مخصصة للصور والفيديو، حيث يمكن لهذه الإطارات من الناحية البصرية أن تمثل أماكن مثل مدن أو أحياء أو معالم، أو أن تكون لأسباب محددة مثل أحداث معينة أو فرق أو لمجرد التسلية.

ويمكن على سبيل المثال إنشاء إطار مخصص لحفل الزفاف، بحيث باستطاعة المستخدم وضيوفه استخدام ذلك الإطار من أجل دمجه مع جميع الصور والفيديوهات الملتقطة في يوم الزفاف.

وباستطاعة المستخدمين الراغبين بإنشاء إطار خاص بهم وإتاحة استخدامه للجميع تنزييل القوالب التي توفرها الخدمة بشكل مسبق والبدء بذلك.

ويمكن للمستخدم استعمال أداة التصميم المفضلة لديه في سبيل إنشاء الإطار الخاص به، وتنصح "فيسبوك" بالتأكد من حفظ الملف بصيغة PNG مع خلفية شفافة لكل عنصر، ويجب أن يكون الإطار وعناصره أصلية 100%.

وينبغي بعد الإنتهاء من الإطار تحميله على "فيسبوك"، بحيث يمكن معاينته لمعرفة كيف سيبدو في مختلف الأحجام، وإضافة تفاصيل العمل مثل الموقع الجغرافي، ومن ثم تقديمه إلى "فيسبوك" لمراجعته والحصول على الموافقة والتي عادة ما تستغرق فترة تصل إلى أسبوع.

وبمجرد حصول الإطار على موافقة منصة التواصل الإجتماعي يمكن للمستخدمين إضافته للصور ومقاطع الفيديو التي ينشروها في "فيسبوك"، كما يمكن لصاحب الإطار رؤية الإحصائيات الخاصة به مثل عدد المرات التي جرى فيها استخدام الإطار.