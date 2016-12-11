سماعة أذن تسمح لك باختيار ما تريد سماعه!

أطلقت شركة "بوز" Bose لصناعة المعدات الصوتية سماعة أذن لا سلكية جديدة تمتاز بقدرتها على تمكين المستخدمين من سماع الأصوات الخارجية التي يختارونها.

وتشتهر الشركة الأميركية بصناعة سماعات الأذن مع تقنية لإلغاء الضجيج، ولكن السماعة الجديدة، التي تحمل اسم "هيرفونز" Hearphones وتُلف حول الرقبة، قادرة على انتقاء واختيار أي نوع من الأصوات الخارجية لتدمج مع الصوت الذي يسمعه المستخدم.

وتوفر "هيرفونز" للمستخدم أيضاً إمكانية انتقاء أي الجهات التي يرغب بسماع الأصوات الصادرة منها، في محاولة للتركيز بوجه خاص على مساعدة المستخدمين على سماع الأصوات على نحو أفضل في الأماكن المزدحمة.

ويمكن للمستخدمين التحكم بالسماعة عن طريق تطبيق "بوز هير" Bose Hear، الذي تم حديثاً إضافته إلى متجر آب ستور، والذي يأتي مع ميزة “صوت العالم” World Volume التي يمكن إيقافها لإلغاء الضجيج الخارجي أو تشغيلها لسماعة الأصوات الخارجية مع إمكانية تتغير الجهات على التطبيق.

ويضم التطبيق أوضاعا مُعدّةً سابقًا، مثل "التلفاز"، و"محادثة مركزة"، و"الطائرة"، و"مكتب الطبيب"، و "النادي الرياضية"، والتي يفترض أنها تحجب الأصوات المختلفة من اتجاهات مختلفة بينما تسمح بأشياء مثل الكلام.

يُذكر أنه لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن سعر أو موعد توفر السماعة.