فيسبوك تجلب تطبيق المناسبات Events إلى أندرويد

أطلقت شركة فيسبوك، الثلاثاء، تطبيق المناسبات خاصتها Events لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد أكثر من شهرين من إطلاقه لنظام آي أو إس المشغل لأجهزة آبل المحمولة.

ويهدف Events، الذي أطلقته الشركة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي كتطبيق مستقل عن خاصية المناسبات على شبكتها الاجتماعية، إلى تسهيل وتسريع عثور المستخدم على المناسبات القريبة منه.

وتقدم نسخة Events على أندرويد نفس مزايا نظيرتها على آي أو إس، إذ تعرض للمستخدم المناسبات القادمة، إضافة إلى المناسبات التي يعتزم أصدقاؤه حضورها.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تتبع كافة المناسبات القادمة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة عن كل مناسبة، بما في ذلك خريطة تفاعلية للمناسبات مع إمكانية ترشيح النتائج بحسب وقت وفئة المناسبة.

ويعرض تطبيق Events للمستخدمين توصيات بالمناسبات التي قد تهمهم، وذلك استنادًا إلى المناسبات التي تجدها الأصدقاء ذات شعبية، وسجل المناسبات التي حضروها، والصفحات التي يعجبون بها.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 4.1 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل تنزيل تطبيق Events من متجر غوغل بلاي.