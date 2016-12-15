لأول مرة.. تويتر يطلق "البث المباشر"

بعد التعاون مع تطبيق "بيريسكوب" للبث الحي، تمكنت شركة "تويتر" للمرة الأولى، الأربعاء، من إطلاق خاصية البث المباشر، لنشر المقاطع المصورة مباشرة أثناء تصويرها عبر التطبيق، وأطلقت على الخاصية اسم "غو لايف".

وكما تمكن مستخدمو "فيسبوك" منذ أكثر من عام، من مشاهدة المقاطع المصورة التي ينشرها أصحابها بشكل مباشر من أماكن تواجدهم، سيتمكن مستخدمو تويتر من إعادة تغريد الفيديوهات المباشرة، والتعليق عليها أو إبداء الإعجاب، أثناء المشاهدة عن طريق النقر على الشاشة.

وقالت شركة "تويتر"، في بيان الأربعاء، إن "البث الحي يضفي الحياة على الأحداث واللحظات بشكل لا تستطيعه وسائط أخرى هل تستكشف مدينة جديدة؟ هل وجدت نفسك فجأة في وسط حدث مذهل؟ هل تحتفل بفوز فريقك؟ انشر مقاطع الفيديو مباشرةً على "تويتر" وشارك التجربة مع الآخرين".

وأوضح الموقع أن الخاصية سيتم تفعيلها لمستخدمي "تويتر" عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" الخاص بهواتف الآي فون خلال الأيام المقبلة.