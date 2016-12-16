أخيرا لعبة "سوبر ماريو" على أجهزة "آبل"

طرحت لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة في متجر "آبل" بنسق حصري يتماشى مع هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، غير أن ذلك لم يساهم في رفع أسهم شركة "نينتندو" اليابانية المصنعة لها.

وطرحت المجموعة اليابانية الرائدة في مجال ألعاب الفيديو هذه النسخة الجديدة من اللعبة في أكثر من 150 بلداً الخميس عند الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش، على ما كشف ناطق باسم "نينتندو".

و"سوبر ماريو ران" هي أول لعبة كاملة تطورها "نينتندو" للهواتف الذكية وبشكل حصري بداية للأجهزة التي تصنعها "آبل".

وبالرغم من ذلك، انخفض سهم "نينتندو" بأكثر من 5% صباح الجمعة في بورصة طوكيو، بعد ساعات من طرح اللعبة وتحميلها على نطاق واسع.

وتشكل هذه الخطوة التي أعلن عنها شيغيرو مياموتو مصمم شخصية ماريو في تشرين الثاني/نوفمبر تحولاً فعلياً في استراتيجية "نينتندو" التي ظلت لفترة طويلة متحفظة بشأن خوض مجال ألعاب الأجهزة المحمولة، مفضلة التركيز على الألعاب التقليدية.

وصممت "سوبر ماريو ران" بالتعاون مع مجموعة "دينا" اليابانية على شكل لعبة تسمح للسباك الشهير ذي الشاربين بالتقدم في أجواء مختلفة ومواجهة سلسلة من التحديات.

وتحميل نسخة محدودة مجانية من اللعبة يشمل مستويين اثنين فقط، لكن لا بد من دفع 10 دولارات للحصول على النسخة الكاملة من اللعبة من متجر "آبل".