تويتر تعيد خدمة "فاين" إلى الحياة بشكل جديد

أعلنت منصة التدوين المصغرة "تويتر" اليوم الجمعة عن نيتها إعادة الحياة إلى تطبيق خدمة مشاركة الفيديو القصير Vine في شهر يناير/كانون الثاني القادم، ولكن بشكل جديد أطلقت عليه اسم Vine Camera، وذلك وفقاً لبيان نشرته على موقع الخدمة.

ويوفر التطبيق القادم إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها ست ثوانٍ ونصف، أي بزيادة نصف ثانية عن السابق، مع إمكانية نشر تلك الفيديوهات بشكل مباشر عبر حساب المستخدم على تويتر أو حفظها ضمن جهاز هاتفه الذكي.

وقالت الشركة عملنا بشكل مستمر وقريب من المبدعين، لمعرفة ما هو المهم بالنسبة للمستخدمين، وللإجابة عن أسئلة المستخدمين، وللتأكد من أننا نفعل ذلك بطريقة صحيحة.

وتستعد الشركة مع بداية العام المقبل لطرح التطبيق الجديد ضمن متجري آبل ستور وغوغل بلاي باسم Vine Camera، مع محافظته على الوظائف الأساسية التي تمتع بها سابقاً.

ويمكن لمستخدمي التطبيق حالياً تحميل فيديوهاتهم من خلال التطبيق أو من خلال الموقع، حيث ينبغي على المستخدمين تنزيل جميع مقاطع الفيديو التي قاموا بإنشائها سابقاً قبل وصول الإصدار الأحدث من التطبيق.

ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بنشر المقاطع الملتقطة أو حفظها على الهاتف، ولكن بدون القدرة على القيام بأي شيء آخر مثل تحرير الفيديو أو تطبيق موسيقى عليه.

وكانت تويتر قد أعلنت أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول عن نيتها إغلاق فاين، لتتراجع حالياً عن تلك الفكرة وتستبدلها بأخرى، وتخطط الشركة لطرح وسيلة جديدة تجعل من السهولة بمكان على المستخدمين متابعة مبدعي فاين على تويتر.