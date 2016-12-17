"أوبر" تتحدى القانون وتطلق سيارات بدون سائق على الطرقات

أعلنت مجموعة "أوبر" عزمها تسيير سياراتها ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، رافضة بالتالي الخضوع لمطالب سلطات ولاية كاليفورنيا، التي حذرت الخميس من أن وجود هذه السيارات على الطرقات غير قانوني.

وقال نائب رئيس المجموعة، انتوني ليفاندوفسكي، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "مع كامل احترامنا، لا نوافق على تفسير وزارة المركبات ذات المحركات في كاليفورنيا في شأن الأطر القانونية للقيادة الذاتية، خصوصاً في شأن حاجة (أوبر) لترخيص للعمل في سان فرانسيسكو".

وأضاف "مع أن هذه (السيارات ذاتية القيادة) تعتبر اليوم أفضل الموجود في هذا المجال، لكنها في حاجة إلى أن تخضع لإشراف دائم من جهة مشغلة".

ولفت ليفاندوفسكي إلى أنه على غرار السيارات ذاتية القيادة المصنعة من شركة "تيسلا" الأميركية والمزودة بنظام مساعدة على القيادة ("أوتو بايلت")، يمكن للأشخاص الموجودين في السيارات المستقلة التابعة لشركة "أوبر" تسلم دفة القيادة في أي وقت.

وفي رسالة موجهة إلى "أوبر"، حذر مسؤول في وزارة المركبات ذات المحركات في كاليفورنيا من أن "تسيير الشركة مركبات من دون سائق على الطرقات العامة مخالف للقانون في حال عدم الاستحصال على الترخيص" المطلوب.

وكتب براين سوبليت "إذا لم تؤكد (أوبر) فوراً أنها ستوقف تجربتها وستطلب الحصول على ترخيص، ستطلق وزارة المركبات ذات المحركات إجراءات قضائية" في الموضوع.

ويأتي ذلك غداة إطلاق مرحلة تجارب جديدة في سان فرانسيسكو بعد تجربة أولى في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا في منتصف سبتمبر.

وأكد ليفاندوفسكي أن "أوبر" لا تعتزم طلب ترخيص من ولاية كاليفورنيا، كما تنوي الاستمرار في نقل زبائن في سان فرانسيسكو رغم تهديد سلطات الولاية بملاحقات.