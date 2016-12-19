خرائط CityMaps2Go Pro بدون انترنت متوفر الآن لآيفون

CityMaps2Go Pro هو أحد تطبيقات الخرائط والملاحة المميزة للغاية على متجر "آب ستور".

ويعتبر التطبيق بمثابة إصدار مدفوع من تطبيق CityMaps2Go الشهير، حيث يضم التطبيق مجموعة من المزايا الإضافية الفعالة.

ويُمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق لاكتشاف أماكن مميزة حول العالم أثناء السفر وحفظها وتنظيمها ومشاركتها بسهولة.

الميزة الأساسية للتطبيق هي قدرته على العمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، حيث يُمكن تنزيل الخرائط والأدلة لأي مكان بشكل مسبق.

ويتميز التطبيق بتغطيته لكافة أنحاء العالم عبر خرائط مفصلة، وذلك على عكس بعض تطبيقات الخرائط التي تقتصر على بلدان محددة.

ويضم التطبيق خرائط مفصلة لأكثر من 150 دولة و60 ألف وجهة عالمية و50 مليون موقع في مختلف أرجاء العالم.

ويتيح التطبيق إمكانية البحث عن مكان معين بالاسم أو تصفح الأماكن حسب الفئات مثل المطاعم، والفنادق والمتاجر وغيرها.

يُشار إلى أن تطبيق CityMaps2Go Pro متوفر مجاناً لفترة محدودة عبر متجر "آب ستور" ويُمكن تنزيله بحجم 100 ميغابايت .