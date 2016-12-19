لوحة مفاتيح Gboard تصل متجر غوغل بلاي

وصلت لوحة المفاتيح غوغل Gboard إلى متجر غوغل بلاي وذلك بعد حوالي 7 أشهر من إطلاقها لنظام "آي أو إس".

ولم تعمل غوغل على إطلاق لوحة المفاتيح بشكل منفصل، حيث تعتبر Gboard بمثابة إعادة إنتاج لتطبيق لوحة المفاتيح من غوغل.

وبالتالي فإن مستخدمي التطبيق السابق Google Keyboard ستصلهم المزايا الجديدة للوحة جي بورد من خلال تحديث التطبيق.

وجلبت اللوحة معها ميزة دمج محرك بحث غوغل والتي تتيح للمستخدمين البحث عن أي شيء ومشاركته من خلال لوحة المفاتيح.

فمثلاً سيكون بوسع المستخدمين البحث عن المتاجر والمطاعم القريبة ومقاطع الفيديو والصور وتوقعات الطقس والأخبار وغيرها.

كما تضم اللوحة بحث الرموز التعبيرية والذي يساعد المستخدم في العثور على الرموز التعبيرية بشكل أسرع، بالإضافة إلى بحث الصور المتحركة GIF.

يشار إلى أن لوحة مفاتيح Gboard متوفرة مجاناً لمستخدمي نظام "أندرويد" ويُمكن تنزيلها عبر متجر غوغل بلاي .