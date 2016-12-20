قريباً.. تقنية جديدة لمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة

تحاول الحكومة البريطانية إيجاد طريقة تقنية جديدة تمنع من خلالها السائقين من استخدام هواتفهم المحمولة أثناء القيادة، وذلك تطبيقاً للخطط الموضوعة من قبل الوزراء والشركات التقنية لخفض أعداد الوفيات على الطرق البريطانية.

وتلتقي وزارة النقل مع مصنعي الهواتف والشركات المزودة لخدمات المحمول في شهر يناير القادم من أجل التوصل إلى مقترحات لمنع السائقين من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة.

وقد تعمد الوزارة إلى خطة استخدام تكنولوجيا تحديد الموقع العالمي GPS في سبيل منع الاتصالات والرسائل عند وصول السائق إلى سرعة معينة، بالإضافة إلى إدخال وضع القيادة الآمن على غرار وضع الطيران الموجود حالياً.

وأشار متحدث باسم وزارة النقل في بيان: "نحن مصممون على اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ولدينا خطط لفرض عقوبات مزدوجة فيما يخص مثل هذه الجرائم الخطيرة لتكون رادعاً قوياً، وسنستمر في استكشاف ما يمكننا القيام به لمواجهة هذه الجرائم".

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان صدر في وقت سابق من هذا العام يقضي بمضاعفة العقوبة فيما يخص استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ووصول تلك العقوبة إلى 200 يورو، وزيادة عدد نقط المخالفات من ثلاث نقاط إلى ست نقاط.

ويعتبر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أمراً غير قانوني، ووفقاً للتقرير السنوي لمركز النشاط الإقليمي فقد كان هناك زيادة كبيرة في عدد السائقين الذين اعترفوا بقيامهم بذلك، حيث ازدادت النسبة من 8%إلى 31% خلال العامين الماضيين.

ويستخدم وضع القيادة الآمن في الولايات المتحدة، ويعمل هذا الوضع على منع استخدام الهاتف المحمول عندما يقوم السائق بالقيادة على سرعة محددة.