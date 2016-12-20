"فيسبوك ماسنجر" يدعم محادثات الفيديو الجماعية

أضافت شركة" فيسبوك" ميزة محادثات الفيديو الجماعية لتطبيق التراسل خاصتها ماسنجر Messenger، بحيث وسعت من إمكانية المحادثات الفيديوية لتشمل عدة أشخاص ضمن المحادثة الواحدة.

وتتوفر الميزة الجديدة حالياً لجميع مستخدمي ماسنجر في جميع أنحاء العالم على أنظمة "أي أو إس" و"أندرويد"، حيث يجري شهرياً أكثر من 245 مليون شخص محادثات فيديو عبر تطبيق ماسنجر.

وكانت "فيسبوك" قد أضافت في خريف هذا العام إمكانية المحادثات الفيديوية لمنصة ماسنجر، وذلك في سبيل تشجيع المستخدمين على استخدام التطبيق بشكل أكبر بمثابة تطبيق المحادثة والتواصل الأساسي لديهم محلياً ودولياً.

ويمكن لمحادثات الفيديو الجماعية التعامل مع ما يصل إلى 50 شخصاً مشاركين بطرق مختلفة، حيث يمكن لما يصل إلى 6 أشخاص إجراء محادثة الفيديو معاً في وقت واحد.

بينما يمكن لباقي الأشخاص الـ 50 المتواجدين ضمن المحادثة المتابعة والاستماع والإجابة باستخدام النصوص الكتابية والملصقات والرموز التعبيرية والصور المتحركة من نوع GIF.

وأصبح تطبيق ماسنجر أقرب إلى تطبيق هانغاوت من غوغل، حيث يوفر تطبيق هانغاوت إمكانية مشاركة 10 أشخاص معاً في وقت واحد، بينما يمكن لباقي المشاركين الاستماع بدون المشاركة في الحديث.

وتعمل ميزة محادثات الفيديو الجماعية الجديدة عبر خدمة البيانات التي توفرها شركات تقديم خدمات المحمول أو عبر خدمة الإنترنت اللاسلكي واي فاي، وتتطلب أحدث نسخة من تطبيق ماسنجر.

ويمكن إجراء مثل تلك المحادثات عبر اختيار مجموعة من الأشخاص الذين يرغب المستخدم بالحديث معهم، ومن ثم النقر على رمز الفيديو الموجود في الركن الأيمن العلوي من الشاشة لتفعيل محادثة الفيديو.

ويقوم تطبيق ماسنجر تلقائياً بتنبيه جميع الأشخاص الموجودين ضمن مجموعة محادثة الفيديو الجماعية ليتمكنوا من الإنضمام عندما يرغبون بذلك.