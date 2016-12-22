بعد الفيديو.. فيسبوك تتيح بثا مباشرا للمحتوى الصوتي فقط

أطلقت فيسبوك ميزة البث المباشر للمحتوى الصوتي فقط أو ما يدعى وضعية البث المباشر الصوتي، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء محتوى صوتي وبثه بشكل مباشر، بشكل يشابه البث المباشر للفيديو.

ويأتي ذلك بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الشبكة الاجتماعية في سبيل إيصال خدمة البث المباشر الفيديوي خاصتها المسمى لايف إلى جميع المستخدمين، إلا أن الكثير منهم لم يستخدمها بسبب عدم رغبتهم بإظهار وجوههم أمام الكاميرا.

وأطلقت الشبكة على الميزة الجديدة اسم Live Audio، وتعتبر فرصة لمحبي البرودكاست الذين يفضلون الصوت بدلاً من الفيديو لإيصال ما يرغبون به ويعتبرونه وسيلة أفضل لتبادل الآراء مع العالم.

وقد اشترك العديد من الناشرين مثل خدمة بي بي سي العالمية وخدمة LBC وHarper Collins والمؤلف Adam Grant وBritt Bennett لاختبار خدمة Live Audio، وأشارت فيسبوك إلى وجود خطط لتوسيع نطاق مستخدمي الميزة الجديدة وتوفيرها للمزيد من الأشخاص بدءاً من العام المقبل.

وتتوفر ميزة البث المباشر الصوتي على نظامي أي أو إس وأندرويد، ويمكن لمستخدمي أندرويد الاستماع إلى البث المباشر الصوتي أثناء تصفحهم فيسبوك، كما يمكنهم إغلاق التطبيق واستخدام أي تطبيق آخر، بينما يستمر البث المباشر الصوتي بالعمل.