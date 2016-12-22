تطبيق 10,000 sentences لتعلم اللغات على أجهزة "أندرويد"

يوفر تطبيق 10,000 sentences تجربة مميزة لمستخدمي نظام أندرويد لتعلم لغة معينة من خلال العبارات والجمل الشهيرة للغة المستهدفة.

فيُمكن للمستخدم تعلم كلمات جديدة ضمن اللغة التي يدرسها من خلال العبارات والجمل وحل التمارين المختلفة.

ويدعم التطبيق حالياً 24 لغة وكل لغة منها يمكن تعلمها بالاتجاهين مثل الفرنسي للإنجليزي أو العكس.

بالنسبة للناطقين باللغة العربية فإن التطبيق يدعم فقط تعلم اللغة الإنجليزية وذلك عبر توفيره لأكثر من 12 ألف جملة متنوعة.

أما الناطقين باللغة الإنجليزية، فيمكنهم تعلم أكثر من 25 لغة أخرى من بينها الفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والروسية.

يشار إلى أن تطبيق 10,000 sentences متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد ويُمكنكم تنزيله عبر متجر "غوغل بلاي".