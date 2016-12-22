"آيفون فيراري".. أحدث إصدارات آبل

تشير آخر التقارير الصادرة إلى إمكانية قيام شركة آبل بعرض ثلاثة نماذج من هاتفها آيفون الجديد في عام 2017، وتشتمل تلك النماذج على هاتف مرتفع المواصفات يحمل الاسم الرمزي "فيراري" Ferrari.

وتوضح المعلومات إمكانية امتلاك هاتف فيراري شاشة عرض من نوع أمواليد، بحيث يقدم لمستخدمي آيفون تجربة الحصول على شاشة منحنية الأطراف من الجهتين، إلى جانب عملية إعادة تصميم داخلية.

وقد ظهرت تلك المعلومات بناءً على تقرير نشره موقع التكنولوجيا الصيني cnBeta الذي يستشهد بوثائق تصنيع من شركة آبل، حيث تشير تلك الوثائق إلى وجود ثلاثة نماذج يجري تطويرها لعام 2017 تحمل التسميات الرمزية حالياً D20 وD21 وD22، بينما تم تطوير هواتف آيفون 7 و7 بلس تحت الاسم الرمزي D10.

وكان مينج تشي كو، المحلل لدى شركة KGI Securities قد ألمح سابقاً إلى إمكانية قيام آبل بالسير باتجاه شاشات أموليد الموفرة للطاقة بدلاً من شاشات الكريستال السائل LCD.

وتتماشى أحدث التسريبات مع هذه التنبؤات، حيث تلمح إلى إمكانية وجود شاشة أكبر تتوافق مع الإطار المعتمد لأحجام هواتف آيفون، الأمر الذي قد يعني افتقار الواجهة الأمامية للهاتف للحواف.

ووفقاً لتقرير من موقع AppleInsider التقني فقد تتضمن هواتف العام المقبل وجود لوحة دوائر إلكترونية مقسومة إلى قسمين، حيث سيتم تقسيم بطاقة الدارات الإلكترونية إلى قطعتين واحدة لعناصر التشغيل والثانية للواي فاي والمكونات الخلوية.

ويساعد تقسيم اللوحة الأم إلى طبقتين على زيادة المساحة الفارغة، وتتماشى مع فكرة الشركة، الواقع مقرها في مدينة كوبرتينو لترحيل علبة بطاقة السيم إلى الجزء السفلي من الهاتف.

وقد انتشر سابقاً الكثير من التقارير حول ماهية هواتف آيفون للعام المقبل، التي يفترض أن تحمل اسم آيفون 8، وذلك قبل تسعة أشهر من الوقت المفترض للكشف عنها.