"فيسبوك" تضيف طريقة جديدة لمشاركة اللحظات

أعلنت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الثلاثاء، عن توفيرها للمستخدمين طريقة جديدة لمشاركة اللحظات باستخدام خلاصة تغذية الأخبار، بشكل يشابه الطريقة التي تستخدمها شركة غوغل مع رسومات Doodles المبتكرة.

وتعتبر رسومات غوغل Doodles وسيلة بسيطة فعالة من محرك البحث للاحتقال بالأعياد والأحداث الجارية دون انقطاع تجربة البحث، ما دفع "فيسبوك" للتفكير بنفس الاتجاه والكشف عن طريقتها الخاصة مع رسائل خلاصة تغذية الأخبار.

ويقوم أكثر من مليار شخص من جميع أنحاء العالم باستخدام الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" لتبادل ومشاركة اللحظات مع أصدقائهم وعائلاتهم، وتعتبر خلاصة تغذية الأخبار جزءاً لا يتجزأ من تجربة "فيسبوك" بأكملها.

وتظهر الرسائل عن حدث معين أو لحظة معينة من "فيسبوك" في الجزء العلوي من خلاصة تغذية الأخبار، بحيث تعطي المستخدمين سبل تواصل ومشاركة مع الأصدقاء خلال العطلات والمناسبات.

كما تساعد الطريقة الجديدة المستخدمين على اكتشاف اللحظات المسلية واللحظات الثقافية الممتعة والمثيرة للاهتمام، جنباً إلى جنب مع سماحها بالاحتفال باللحظات التاريخية التي لا تزال تجعل العالم أكثر انفتاحاً واتصالاً.

وتعمل "فيسبوك" ابتداءً من اليوم على إظهار رسالة في خلاصة تغذية الأخبار بحيث تعبر عن أمنيات الشبكة للمستخدمين بالحصول على أعياد وعطل سعيدة.

ويجري دعوة المستخدمين إلى مشاركة بطاقات العطل والأعياد مع أصدقائهم على "فيسبوك" واختيار بطاقة من بين 18 بطاقة مصممة خصيصاً لتلك المناسبات.

وتوضح الشبكة الإجتماعية الكيفية عن طريق مثال، حيث تقترح "فيسبوك" إمكانية التحقق من ظاهرة القمر العملاق جنباً إلى جنب مع وصلة تشرح ما هي هذه الظاهرة.