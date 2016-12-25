جديد عالم الـ"سيلفي".. بصوتك التقط الصورة!

يتيح تطبيق VoiceCam لمستخدمي نظام آي أو إس التقاط الصور الشخصية "السيلفي" عن طريق الصوت ودون الحاجة للضغط على أي أزرار.

ويهدف التطبيق إلى مساعدة المستخدمين على التقاط صور سيلفي مميزة ومن زوايا صعبة دون الحاجة لاستخدام عصا السيلفي أو النقر على زر الالتقاط الذي قد يؤدي لاهتزاز الصورة.

كل ما عليك فعله هو تشغيل التطبيق والتقاط صورة السيلفي عن طريق نطق كلمة Action ومن ثم سيكون بوسعك حفظها إلى مكتبة الصور على جهازك أو مشاركتها مباشرة على الشبكات الاجتماعية.

يجدر التنويه بأن التطبيق يحتاج إلى وجود اتصال بشبكة الإنترنت للاستفادة من ميزة التعرف على الكلام أثناء التقاط الصور.

يُشار إلى أن تطبيق VoiceCam متوفر مجاناً عبر متجر آب ستور ويُمكنكم تنزيله بحجم 13.7 ميجابايت.