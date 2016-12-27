هل تعتزم آبل إطلاق جهاز أيفون "متوسط الحجم" في 2017؟

انتشرت اليوم الثلاثاء شائعة جديدة من شرق آسيا تدّعي أن شركة "آبل" سوف تضيف حجماً ثالثا لتشكيلة هاتف آيفون في عام 2017، وعلى وجه التحديد، يُقال إن الجهاز متوسط الحجم سيأتي بقياس 5 بوصات.

وأفاد موقع "ماك أوتاكارا" Mac Otakara الياباني، نقلا عن مصادر في سلسلة توريد تايوانية لـ"آبل"، أن الطراز ذا الحجم 5 بوصات سوف يتشارك نفس المواصفات الداخلية مع الهاتفين "آيفون 7 إس" و"آيفون 7 إس بلس"، مما يشير إلى أن الإضافة الجديد مجرد امتداد لتشكيلة الهاتف الذكي الحالية.

ونقل الموقع المتخصص في أخبار شركة "آبل" أن الهاتف المزعوم سيأتي مع كاميرتين خلفيتين متموضعتين بشكل عمودي بدلا من أفقي، كما هو الحال في الهاتف "آيفون 7 بلس". وليس من الواضح ما إذا كان هذا التغيير سيطرأ على الهاتف "آيفون 7 إس بلس".

وأشار موقع "ماك أوتاكارا" إلى أن خطط "آبل" قد تتغير، ومع ذلك، يتوقع المورد التايواني أن يحصل على المواصفات النهائية للجيل القادم من هواتف "آيفون" خلال الربع الثاني من عام 2017.

ويُضاف تقرير اليوم إلى كومة متزايدة من الشائعات المحيطة بأجهزة "آيفون" لعام 2017، وهو يتفق مع التنبؤات التي تتحدث عن أن "آبل" تعتزم في العام المقبل إطلاق ثلاثة طرازات من "آيفون". ويُشاع أن الشركة الأميركية تعتزم إطلاق هاتف ثالث عالي المواصفات، إلى جانب "آيفون 7 إس" و"آيفون 7 إس بلس"، باسم "آيفون 8" أو "آيفون إكس".

ووفقاً للمحلل مينج تشي كو، المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشركة "آبل"، فإن النموذج ذا المستوى الأعلى سيأتي مع مزايا تقنية فريدة، مثل شاشة OLED مرنة بقياس 5.1 أو 5.2 بوصات، وزر "رئيسية" Touch ID مخفي، وتقنية الشحن اللاسلكي، وطبقة حماية زجاجية من الجهتين الأمامية والخلفية معا.

ويُنتظر أن تكشف شركة "آبل" عن الجيل المقبل، الذي يعد الجيل العاشر من هواتف آيفون، في شهر أيلول/سبتمبر 2017، كما اعتادت في كل عام.