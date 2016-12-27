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Tock.. منبه لكافة احتياجاتك اليومية على آيفون

المصدر: دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية
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يُقدم تطبيق Tock لمستخدمي نظام آي أو إس تجربة مرنة للحصول على التنبيهات لكافة احتياجاتهم اليومية بسهولة بدلاً من الاعتماد على تطبيق المنبه التقليدي الذي يقتصر على التنبيه بالوقت.

ويُمكن من خلال التطبيق، الذي يمتاز بواجهة مستخدم أنيقة، الحصول على تنبيه يومي بحالة الطقس، أو الحصول على تنبيه بالمهام اليومية التي يجب عليك إنجازها أو حتى الحصول على تنبيه بالوقت المتبقي أمامك للوصول إلى العمل.

أما إن كنت من المهتمين بمتابعة الأخبار على أساس يومي، فيتيح لك التطبيق الحصول على تنبيهات بعناوين أهم الأخبار من مصادرك المفضلة على الإنترنت.

يُشار إلى أن تطبيق Tock متوفر بسعر 1.99 دولار أميركي عبر متجر آب ستور ويُمكنكم تنزيله بحجم 46 ميغابايت من هنا.

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