تطبيق YouVisit VR لاستكشاف العالم افتراضياً

يُقدم تطبيق YouVisit VR لمستخدمي نظام "آي أو أس" تجربة مميزة لاستكشاف العالم عبر الواقع الافتراضي والذهاب في جولة ممتعة ومثيرة إلى مناطق مختلفة من العالم وأنت في منزلك.

كل ما عليك فعله هو وضع هاتفك في نظارة الواقع الافتراضي، التي تمتلكها مثل غوغل Cardboard ومن ثم البدء في مغامرة ممتعة لاستكشاف العالم عبر محتويات مميزة.

ويضم التطبيق مجموعة منوعة من المدن والأماكن حول العالم لاستكشافها عبر الواقع الافتراضي، فمثلاً سيكون بوسعك استكشاف ناطحات السحاب في نيويورك أو الذهاب إلى كوني آيلاند، أو استكشاف العاصمة الفرنسية باريس ومعالمها البارزة كبرج إيفل وقوس النصر، أو الذهاب إلى كيب تاون واستكشاف جبل تيبل ومشاهدة الغروب.

يُشار إلى أن تطبيق YouVisit VR متوفر بسعر مجاناً عبر متجر "آب ستور" ويُمكن تنزيله بحجم 271 ميغابايت.