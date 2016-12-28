سماعات أذن لاسلكية وقابلة للارتداء من "إل جي"

كشفت شركة "إل جي"، اليوم الأربعاء، النقاب عن عدد من منتجات الصوت اللاسلكية والقابلة للارتداء، والتي قالت إنها تعتزم عرضها خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي تنطلق فعالياته مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

ويأتي الكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بعد يوم واحد فقط من الكشف عن مكبر الصوت المحمول "بي جي 99" 9 PJ9الذي يمتاز بأنه عائم، والذي تعتزم عرضه أيضا خلال معرض CES 2017.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان صحافي، إن التشكيلة ستقودها مكبرات الصوت القابلة للارتداء "تون استديو " TONE Studio القادرة على تقديم صوت محيطي والسماعات "تون فري" TONE Free التي تأتي مع سماعات أذن تُشحن أثناء تثبيتها في الشريط المرافق الذي يُلف حول الرقبة.

وأوضحت "إل جي" أن مكبر الصوت الشخصي القابل للارتداء "تون استديو" يتألف من أربعة مكبرات صوت، اثنان بالطاقة الكاملة في الأعلى، واثنان هزّازان في الأسفل، يمنحان المستخدم تجربة صوت محيطي أثناء مشاهدة الأفلام، ولعب ألعاب الفيديو.

وكشفت "إل جي" أيضا أنها تعتزم عرض منتجات صوتية أخرى خلال معرض CES 2017، بما في ذلك سماعات الأذن "تون إنفينيم" TONE Infinim، و"تون ألترا" TONE Ultra التي تأتي بالتعاون مع شركة الصوتيات الشهيرة "جي بي إل" JBL.

كما تشتمل تشكيلة "إل جي" الجديدة من سماعات الأذن: "تون بلاتينيوم" TONE Platinum، و"تون أكتيف بلس" TONE Active+، و"تون برو" TONE Pro، و"إل جي فورس" LG FORCE.