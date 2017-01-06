شاهد صورة مسربة لغالاكسي إس8 المرتقب

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" Weibo صورة حية لما قيل إنه الهاتف الذكي الرائد المرتقب من شركة سامسونج، غالاكسي إس8، والتي يبدو فيها الجهاز بدون زر “الرئيسية” ومع شاشة منحنية وحواف ضيقة جداً، بما يتفق مع التسريبات السابقة.

وتظهر في الصورة، التي نشر عنها أولاً موقع "سلاش ليكس" SlashLeaks، نسخة باللون الذهبي من هاتف ذكي يحمل شعار الشركة الكورية الجنوبية في الجهة السفلى منه والذي يحل في المحل المعتاد لزر الرئيسية في هواتف سامسونغ.

وفي الجهة العليا من الهاتف، تظهر الكاميرا الأمامية مع سماعة الأذن والمستشعرات، ولكن يشكك البعض في مصداقية الصورة نظراً لغياب أزرار التنقل “الافتراضية” عن الشاشة، ويُقال إن الصورة قد تكون محرفة عن الهاتف غالاكسي إس7.

يُشار إلى أن هذه الصورة تأتي بعد يومين من نشر تقرير عن أن سامسونج بدأت اختبار هاتفها المرتقب في الصين، وهو ما يفسر ظهور نظام التشغيل في الصورة المسربة باللغة الصينية.

كما تأتي الصورة بالتزامن مع تقرير جديد نشرته صحيفة “إلكترونيك تايمز” Electronic Times الكورية الجنوبية ذكر أن سامسونغ تعتزم مبدئيًا إنتاج 10 ملايين وحدة من هاتفها غالاكسي إس8.

وأضافت الصحيفة أن الشركة، التي تسعى جاهدة لتجاوز أزمتها الأخيرة مع هاتفها الذكي غالاكسي نوت 7، ستبدأ إنتاج الهاتف في شهر آذار/مارس القادم وتعتزم بدء طرحه في السوق في شهر نيسان/إبريل، وهو ما يتفق مع تقرير آخر نشرته صحيفة "نافر" Naverh الكورية ذكر أن الشركة ستبدأ طرح الهاتف يوم 18 نيسان/إبريل 2017.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات غالاكسي إس8، فقد تحدثت تقارير سابقة أنه سيقدم كاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 أو 6 جيجابايتات، والتخلي عن منفذ سماعات الأذن، إضافة إلى مساعد رقمي ذكي.