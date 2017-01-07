روبوت جديد للتعامل مع أطفال "التوحد".. وآخر لطي الغسيل

استضافت مدينة لاس فيغاس الأميركية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية حيث تجمعت كبرى شركات الروبوتات في العالم لعرض أبرز وآخر منتجاتها.

فمع التطور الكبير في هذا العلم خلال العقود الماضية، باتت الروبوتات المتخصصة بمهام معينة أقرب وأقرب إلى بيوت عامة الناس.

وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، تجمعت كبرى شركات الروبوتكس في العالم لتعرض أبرز ما توصلت إليه.

فمثلاً هناك تمثال مصغر لـ"آينشتاين"، لكنه في الحقيقة رجل آلي مهمته مساعدة الأطفال على فهم العلوم.

أما "ليكا".. فمختص بالتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد، بصفته لعبة ذكية تساعدهم من خلال اللعب والتسلية على تحفيز التواصل مع البيئة الخارجية، كما تسهم في تنمية مهاراتهم العاطفية.

أما "يومي" فكان أحد أبرز نجوم المعرض، لا سيما أنه مصمم ليتمكن من تمييز وقراءة الوجوه والأصوات، والتعامل معه سهل وبسيط. "يومي" يساعد المسنيين على التواصل مع محيطهم من أصدقاء وعائلة وأطباء ومسؤوليين عن رعايتهم.

التخصصات في عالم الروبوتات وصلت حد صنع روبوتات لمهام بالغة الدقة مثل"Laundroid" الذي وكما يشير اسمه مختص في طي الغسيل.