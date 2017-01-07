"جينز" ذكي يوجهك للطريق.. و"بيكيني" يطلب الواقي الشمسي

لا شك أن التكنولوجيا قد سهلت حياتنا بدرجة كبيرة ومنحتنا سعادة كبيرة، بغض النظر عن بعض السلبيات التي لن نتطرق لها هنا. ويبدو أن لا شيء سيوقف التقدم التكنولوجي عن إبهارنا بالجديد والمفيد كل يوم، فنحن نستمتع بالهواتف الذكية والتلفزيونات الذكية والثلاجات والغسالات والسيارات وحتى الملابس الذكية.

فآخر صيحات التكنولوجيا التي أُعلن عنها مؤخراً ضمن أحد المعارض الدولية، هي الملابس الذكية التي قد تدلك على الطريق، أو لباس البحر "البيكيني" الذي قد يخبرك متى تضع الواقي الشمسي، وكذلك الملابس الداخلية الرجالية "بوكسر" التي تقي من الإشعاعات.

"بوكسر" يقي من الإشعاعات

وبحسب التقرير المنشور على صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الملابس الداخلية الرجالية قادرة على منع 99% من الإشعاع الذي تتعرض له، من الهاتف الذكي أو الشبكات اللاسلكية "واي فاي"، من الوصول إلى جسمك.

فذلك النوع الجديد من الملابس الداخلية الرجالية مبطنة بطبقة من ألياف الفضة والقطن لخلق واق كهرومغناطيسي للحماية. ويمكن غسل تلك الملابس لأكثر من 300 مرة، قبل أن تبدأ في فقدان تلك الخواص.

وباستخدام هذه الملابس الداخلية الذكية، يمكن للرجل أن يضع هاتفه الجوال داخل جيبه بدون أي قلق من أن يؤثر الإشعاع على خصوبته، مثلما حذر العلماء مراراً من قبل.

ونقلت "ديلي ميل" عن آرثر مينارد، أحد القائمين على الشركة المصنعة لتلك الملابس "سبينالي ديزاين Spinali Design"، قوله "إن الملابس تعمل بنفس فكرة المايكروويف.. فبدلاً من الاحتفاظ بالإشعاع في الداخل، هي تُبقي عليه في الخارج".

حماية فائقة من أشعة الشمس مع هذا "البيكيني"

أما لباس البحر "البيكيني" الذكي، فهو يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الجوال، حيث إن لباس البحر مزود بشريحة تستشعر الآشعة "فوق البنفسجية" المحيطة.

وبحسب مونيكا موغافيرو، القائمة على المنتج، "يتم إدخال لون جلدك على التطبيق وكذلك نوع الواقي الشمسي الذي تستخدمه.. وأثناء التعرض للشمس، فإن الشريحة الذكية ستستشعر قوة أشعة الشمس المحيطة لتنبهك متى يمكنك وضع الواقي الشمسي"، مضيفة أنها مفيدة في تذكير الأطفال متى يمكنهم إعادة وضع الواقي الشمسي.

يذكر أن البطارية المستخدمة في "البيكيني" يمكن أن تدوم لمدة 4 سنوات، وهي تتحمل الغسيل في الغسالة.

لن تضل الطريق مع هذا "الجينز"

أما المنتج الثوري الثالث الذي تم الكشف عنه، فهو بنطلون "جينز" مزود بشرائح ذكية متصلة بتطبيق على هاتفك الجوال، ومن خلالها يستطيع أن يدل مرتديه على الطريق.

فعلى سبيل المثال.. إذا دخلت مركزاً تجارياً لأول مرة وضللت الطريق بين المحلات، يمكنك إدخال اسم المتجر الذي تبحث عنه، ووقتها سيقوم "الجينز" بإصدار ذبذبات في أحد جانبيك لتنبيهك إلى أي اتجاه يجب أن تسير.. وإذا قمت بالسير في الطريق الخطأ، فإن الذبذبات ستصدر من الجانبين في نفس الوقت لتنبيهك.

الملابس الجديدة الذكية كلها صنعت في فرنسا، ويمكن إجدراء أي تعديل عليها خاص بالقياسات.