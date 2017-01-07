63 مليار رسالة واتساب ليلة رأس السنة

قالت خدمة التراسل الفوري واتساب، الجمعة، إن عدد الرسائل التي أرسلها مستخدموها خلال ليلة رأس السنة بلغ نحو 63 مليار رسالة، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً للتطبيق الذي يتيح للناس تبادل الرسائل النصية والصور والفيديو، فضلاً عن إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

ونقل موقع "فنتشر بيت VentureBeat " المعني بشؤون التقنية عن متحدث باسم واتساب، أن من بين الـ 63 مليار رسالة، شكلت الصور نحو 7.9 مليار، بينما بلغ عدد الفيديوهات المرسلة خلال تلك الليلة قرابة 2.4 مليار.

يشار إلى أن مارك زوكربيرغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، كان قد قال في شهر نيسان/أبريل الماضي إن تطبيقي واتساب ومسنجر مجتمعين يحققان 60 مليار رسالة يومياً.

ومن جانبه، قال جان كوم المؤسس المشارك لواتساب في شهر كانون الثاني/يناير 2015 إن مستخدمي التطبيق يرسلون 30 مليار رسالة يومياً، وفي شهر شباط/فبراير 2016 بلغ العدد 42 مليار رسالة.

وعلى سبيل المقارنة، يرسل مستخدمو تطبيق التراسل تيليغرام نحو 15 مليار رسالة يومياً، وذلك حتى شهر شباط/فبراير الماضي. وبحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية، بلغ عدد الرسائل التي يتبادلها مستخدم تطبيق التراسل "آيمسج" من آبل نحو 40 مليار، وذلك في عام 2014.

يشار إلى أن شركة فيسبوك اشترت شركة واتساب في عام 2014 مقابل أكثر من 20 مليار دولار أميركي، والآن يملك التطبيق أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً.