أول هاتف ذكي بعلامة نوكيا منذ 2014

أعلنت اتش.ام.دي جلوبال الشركة الفنلندية التي تملك حق استخدام العلامة التجارية لنوكيا على هواتفها الذكية، الأحد، عن أول هاتف ذكي لها يستهدف المستخدمين الصينيين بسعر 1699 يوان (246 دولارا).



الهاتف الجديد أول هاتف ذكي يحمل اسم نوكيا منذ 2014 حين قررت نوكيا بيع وحدة الهواتف المحمولة بالكامل إلى مايكروسوفت.



ويعمل الهاتف الجديد - نوكيا 6 - بنظام أندرويد الخاص بغوغل، وتنتجه فوكسكون. وقالت اتش.ام.دي إنه سيباع في الصين حصريا من خلال موقع جيه.دي.كوم.





وأضافت في بيان: "قرار اتش.ام.دي إطلاق أول هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الصين يبرز الرغبة في تلبية الاحتياجات الواقعية للعملاء في شتى الأسواق بأنحاء العالم.. إنه سوق مهمة من الناحية الاستراتيجية".



وهيمنت نوكيا في وقت سابق على صناعة الهواتف المحمولة لكنها تخلفت عن ركب التحول للهواتف الذكية ثم اختارت نظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت لهواتفها الذكية التي حملت اسم لوميا.



وبعد صفقة عام 2014 واصلت مايكروسوفت بيع هواتف محمولة عادية رخيصة باسم نوكيا وهواتف لوميا الذكية تحت علامتها التجارية لكنها تخلت عن النشاطين بدرجة كبيرة العام الماضي.



وفي ديسمبر/ كانون الأول اشترت اتش.ام.دي أنشطة الهواتف العادية من نوكيا وأبرمت صفقة حصلت بموجبها على ترخيص المستخدم الوحيد للعلامة التجارية لنوكيا لجميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي لعشر سنوات مقبلة.