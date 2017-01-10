جيم "الواقع الافتراضي".. آخر صيحات الرياضة

لقد ولت أيام إلقاء اللوم على ألعاب الكمبيوتر في التسبب في قلة النشاط البدني، فاليوم يمكنك ممارسة التمارين الرياضية أثناء اللعب من خلال منصة مبهجة للواقع الافتراضي، والتي تمزج الواقع الحقيقي والخيال الافتراضي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، فقد شهد معرض "CES 2017" الإلكترونيات الاستهلاكية، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، الكشف لأول مرة عن النظام الجديد "إيكاروس Icaros"، وهو نظام لكامل الجسم بتصميم توازني.

ونظام "إيكاروس" يتضمن إعدادات تجعلك تستخدم عناصر قوتك الأساسية للسيطرة على تحركات الجهاز والمضي قدماً في اللعبة نفسها، حيث يمكنك التمدد على وجهك طوال الوقت بينما يحلق طائراً افتراضياً من خلال مجموعة من الإعدادات الافتراضية.

وتتوافق الحركات على منصة "إيكاروس" في استجابة للتعليمات والأصوات في سماعة الرأس.

لذا، إذا كنت، على سبيل المثال، تحاكي الطيران وتحاول العبور من خلال الأطواق، فإنك تقوم بتحريك جسمك لتوجيه اللعبة.

وتوفر "إيكاروس" مجموعة كبيرة من الحركات، تتيح لك أن تمضي في الطريق إلى الأمام وإلى أعلى وحتى إلى أسفل بزاوية يقترب فيها رأسك من الأرض.

في حين يبدو الأمر معقداً بعض الشيء، فإن كل ما يتطلبه هذا النظام هو القليل من التدريب البسيط للتعود عليه.

ونقلت "ديلي ميل" عن شول، أحد عارضي "إيكاروس" بالمعرض، قوله: "لكي نكون صادقين لم يتعرض أحد للسقوط من عليه في أي وقت مضى".

وأضاف: "يعتمد الأمر بشكل كبير على أن تعتاد عليه، وأن تستجمع تركيزك وأيضاً توازنك، مستخدماً قوتك الأساسية".

حاولت مراسلة "ديلي ميل" تجربة جهاز "إيكاروس" بنفسها، ووجدت أنه من السهل التحكم فيه بشكل مدهش كما أن اللعب عليه ممتعاً، ولكن، سوف تشعر بالتأكيد أنك تمارس تمرينات رياضية حقيقية.

وبمجرد أن تستلقي أفقياً فوق ذلك الجهاز، يمكنك تحريك كتفيك إلى الأمام لتحقيق نظام ميل للأسفل. وعندما تحرك كتفيك إلى الوراء فإنك تعود إلى الوقوف لأعلى. أما الانتقال من جانب إلى الآخر، فعليك فقط أن تحرك الفخذين.

ويختتم فريق العارضين تصريحاته موضحين أنه يمكن إدراج النظام، الذي يبلغ سعره 8 آلاف دولار أميركي، في صالات الألعاب الرياضية للانتقال بروادها إلى مراحل المستقبل.