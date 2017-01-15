تطبيق للطقس بتصميم أنيق على أندرويد

يتيح تطبيق Weather Wiz الجديد والمميز لمستخدمي أندرويد الحصول على توقعات الطقس بدقة كاملة بناء على الموقع الجغرافي الحالي أو تتبع حالة الطقس في أي مكان آخر حول العالم.

كما يوفر التطبيق تحديثات فورية في الوقت الحقيقي لحالة الطقس كل ساعة وعلى مدار اليوم،. ويُمكن من خلاله الحصول على توقعات الطقس لعشرة أيام مقبلة.

كذلك يقدم الكثير من التفاصيل حول الحالة الجوية في المكان المحدد بما في ذلك درجات الحرارة الحالية وسرعة واتجاه الرياح وحالة الأمطار والسحب إلى جانب مؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

أما الجانب الأكثر تميزاً في التطبيق هو تصميمه الأنيق وقابليته الكاملة للتخصيص إلى جانب إمكانية اختيار "ويدجت" بسمات مختلفة على الشاشة الرئيسية، هذا بخلاف العناصر البصرية المميزة كالرسومات المتحركة المستخدمة داخل التطبيق والتي توفر للمستخدم تجربة أكثر تفاعلية عند استعراض الحالة الجوية.

يشار إلى أن Weather Wiz متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد ويُمكنكم تنزيله عبر متجر غوغل بلاي من هنا.