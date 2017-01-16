فيسبوك في ألمانيا يتحدى الأخبار الكاذبة

أعلنت إدارة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، الأحد، أنها ستحدث موقعها في ألمانيا في غضون أسابيع لتخفيف نشر الأخبار المغلوطة.

وقالت غرفة الأخبار الألمانية في الشركة الأميركية "في الشهر الماضي أعلنا إجراءات لمعالجة تحدي الأخبار المغلوطة على فيسبوك".

وأضافت "سنضع هذه التحديثات قيد الاستخدام في ألمانيا في الأسابيع المقبلة".

ودعا وزير العدل الألماني هيكو ماس مرارا فيسبوك لاحترام القوانين التي تحظر الطعن في ألمانيا، وهي أكثر صرامة من تلك المرعية الإجراء في الولايات المتحدة.

في حين عبر مسؤولون آخرون في الحكومة عن قلقهم من تأثير "الأخبار المغلوطة" و"خطابات الكراهية" على الإنترنت على نتيجة الانتخابات البرلمانية المزمعة في أيلول/سبتمبر، والتي ستسعى فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحكم لفترة رابعة على التوالي.

ومن المفترض أن توضع علامات تحذير على التقارير التي تعتبر غير ذات مصداقية، وستعطي إدارة فيسبوك الألمانيين أسباب اتخاذها هذا القرار.