تحديث من "واتساب" يتيح إرسال 30 صورة أو فيديو

حصل تطبيق "واتساب" على تحديث جديد حمل معه عدداً من الخصائص والمزايا التي طال انتظارها.

ويحمل الإصدار الجديد رقم 2.17.1 للأجهزة العاملة بنظامiOS، ويتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل عند عدم توفر اتصال بشبكة الإنترنت، بحيث يتم جدولة الرسائل، ليتم إرسالها لدى معاودة الاتصال مجدداً بالإنترنت.

كما بات بإمكان مستخدمي "واتساب" الآن إرسال حتى 30 صورة أو فيديو في آن واحد، الأمر الذي شكل حاجة أساسية للكثير من المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، عمل "واتساب" على إعادة تصميم الشاشة المخصصة لتخزين البيانات على الجهاز Storage Usage لتتيح إمكانية إدارة مساحة التخزين على الجهاز عن طريق حذف أنواع محددة من الملفات، مثل الفيديوهات أو من "محادثات محددة".