شاهد أوضح صورة للهاتف المرتقب غالاكسي إس 8

سرب موقع SlashLeaks الجمعة أوضح صورة لهاتف سامسونغ المرتقب، غالاكسي إس8، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسريب صاحب التسريبات الشهير، إيفان بلاس، أول صورة حية للجهاز.

ويشبه الهاتف، الذي ظهر في الصورة التي سربها الموقع الإلكتروني المتخصص في مجال التسريبات، ذاك الذي ظهر في صورة بلاس، صاحب حساب evleaks@ على موقع التدوين المصغر تويتر، والمعروف بتسريباته الدقيقة.

وتبدو الصورة التي سربها موقع SlashLeaks الصورة الترويجية الرسمية لغالاكسي إس8، ويظهر فيها الجانبان الأمامي والخلفي من الهاتف بوضوح عالٍ.

ويظهر غالاكسي إس8، الذي تتحدث التسريبات أن سيُعلن عنه نهاية شهر آذار/مارس القادم، مع شاشة تغطي تقريباً كامل الجهة الأمامية منه، إضافة إلى حساس لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية، وكاميرا، وشعار سامسونغ في الوسط.

ويُعتقد أن الصورة المسربة هي للنسخة القياسية من الهاتف، الذي سيأتي في نسختين اثنتين، الأولى بقياس 5.8 بوصة، والأخرى باسم غالاكسي إس8 بلس وبقياس 6.2 بوصة، بحسب بلاس.

وكان بلاس قد سرب ما قال إنها مواصفات الجهاز، التي تتوافق مع ما سربته صحيفة الغارديان قبل بضعة أيام، بما في ذلك أن شاشة ستأتي من نوع Super AMOLED وبدقة 2560×1440 بكسلا، هذا وستغطي الشاشة 83% من مساحة الهاتف، مع نسبة بُعديّة غير عادية، تقدر بـ 18.5:9، مقارنة بالنسبة المعيارية لباقي الهواتف: 16:9.

وذكر بلاس أن غالاكسي إس8 سيقدم بطارية بسعة 3,000 ميللي أمبير/ساعة، بينما سيقدم غالاكسي إس8 بلس بطاقة بسعة 3,500 ميللي أمبير/ساعة، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 جيجابايت، ومساحة تخزين تبدأ من 64 جيجابايت مع دعم بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.

وسيكون غالاكسي إس8 أول هاتف ذكي يضم المعالج كوالكوم سنابدراجون 835 الذي يعد أول معالج صُنع وفق تقنية 10 نانومترات، والذي سيقدم أداءً أفضل بنسبة 11% مقارنة بغالاكسي إس7، وأفضل بنسبة 23% فيما يتعلق بمعالجة الرسوميات، وأفضل بنسبة 20% في استهلاك الطاقة.