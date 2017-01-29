هكذا ترسم الابتسامة على وجهك وتجعله أكبر سناً

أطلقت شركة روسيّة تطبيقاً جديداً لهواتف "آيفون" يوفر للمستخدمين إمكانية التعديل على الصور باستخدام شبكات الذكاء الاصطناعي، حتى إنه قادر على جعل المستخدم الذكر يغير شكله ليُظهر له كيف سيبدو لو أنه كان أنثى، وبالعكس.

ويتيح التطبيق، الذي يحمل اسم "فيس آب FaceApp"، للمستخدمين إمكانية تحويل الصور لرسم ابتسامة على الوجوه "الجدية"، أو إرجاع الشباب للكبار، أو جعل الشباب أكبر سناً.

ويرفع تطبيق "فيس آب"، الذي يتوفر حالياً لنظام "آي أو إس" فقط، شعار "حوّل وجهك باستخدام الذكاء الاصطناعي بمجرد نقرة واحدة".

ونقل موقع "ذا فيرج The Verge"، المعني بشؤون التقنية، أنباء عن أن التطبيق قادم إلى نظام التشغيل "أندرويد"، إذ إن النسخة الخاصة بالنظام لا تزال في مراحلها التجريبية الأولى.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 8.0 والأحدث من نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية تنزيل تطبيق "فيس آب"، الذي يأتي بحجم 27.2 ميغابايت من متجر "آب ستور".