تغريم فيسبوك 500 مليون دولار والسبب..

أمرت هيئة محلفين أميركية في ولاية تكساس، الأربعاء، شركة فيسبوك والشركة التابعة لها للواقع الافتراضي Oculus بدفع مبلغ 500 مليون دولار إلى شركة ZeniMax Media الناشر لألعاب الفيديو التي تقول إن Oculus سرقت تقنيتها، وذلك بعد فوزها بالدعوى القضائية.

ووجدت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في دالاس أن شركة Oculus، التي استحوذت عليها فيسبوك عبر صفقة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2014، استخدمت التعليمات البرمجية من حواسيب ZeniMax لإطلاق نظارتها للواقع الافتراضي Rift.

وادعت الشركة الناشرة لألعاب الفيديو بأن المؤسس المشارك لشركة Oculus، بالمر لوكي، قد انتهك اتفاقية عدم الإفصاح NDA التي تعرف أيضاً باسم اتفاقية السرية CA الموقعة بين الشركتين في سبيل بناء نموذج أولي من نظارة الواقع الافتراضي Oculus Rift.

كما شارك الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، في تلك المحاكمة لتقديم شهادته، فيما طالبت شركة ZeniMax بأضرار تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، وقد واجه زوكربيرغ أثناء المحاكمة اتهاماً بأنه تسرع أثناء عملية الاستحواذ.

وزعمت شركة ZeniMax أن أحد مصممي الألعاب الذي يدعى جون كارماك قد طور الأجزاء الأساسية من تكنولوجيا Rift عندما كان يعمل في شركة تابعة لشركة ZeniMax، وأن Oculus وظفت كارماك في عام 2013.

كذلك أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ZeniMax، روبرت ألتمان، بالحكم القضائي، وقال في بيان إن شركته تدرس إمكانية استصدار أمر لمنع فيسبوك وOculus من استخدام التعليمات البرمجية الخاصة بشركته.

وقضت هيئة المحلفين بأن أياً من المتهمين لم يختلس الأسرار التجارية لشركة ZeniMax، إلا أنها وجدت أن Oculus قد استخدمت تعليمات برمجية تنتهك بشكل مباشر حقوق النشر والتأليف التابعة لشركة ZeniMax.

وصرحت الرئيسة التنفيذية للعمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج، بأن هذه الدعوى لا تعتبر أمراً جوهرياً يخص أعمال فيسبوك، مشيرة: "لقد خاب أملنا في بعض بنود القرار ونحن ندرس خياراتنا للاستئناف".