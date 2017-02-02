هكذا يمكنك اكتشاف أصدقاء جدد على "فيسبوك"!

بدأت "فيسبوك" في إطلاق ميزة جديدة على شبكتها الاجتماعية تعزز من إمكانية اكتشاف المستخدمين لأصدقاء جدد ممن يشاركونهم نفس الاهتمامات أو يعيشون بالقرب منهم، وهي الميزة التي تم وضعها تحت الاختبار.

وأطلقت "فيسبوك" على الميزة الجديدة اسم Discover People، وتعني بالعربية اكتشاف الأشخاص، وطرحتها لعدد من مستخدمي شبكتها الاجتماعية على نظامي آي أو إس iOS وأندرويد.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن الخيارات المتاحة في القائمة الجانبية بتطبيقات الشبكة الاجتماعية، أسفل خيارات مثل الأصدقاء والأحداث والمجموعات والأماكن القريبة، وعند الضغط عليها تنقل المستخدم لصفحة تطلب منه التعريف عن نفسه قبل أن تقدم له مجموعة من المعلومات.

ويستطيع مستخدمو الشبكة الاجتماعية عبر الصفحة الخاصة بميزة اكتشاف الأشخاص الجديدة التعرف على قائمة الأشخاص المهتمين بنفس الأحداث التي سبق وأن سجلوا اهتماما بها، بجانب قائمة بالأشخاص الذين يعيشون بالقرب منهم أو بنفس المدينة.

وتعرض صفحة الميزة الجديدة كذلك قائمة بالأشخاص الذين يعملون في نفس مكان عمل المستخدم، وتستثني من جميع القوائم من هم ضمن قائمة الأصدقاء، وذلك بهدف تعزيز إمكانية حصول مستخدمي شبكتها الاجتماعية على أصدقاء جدد.

وأكدت "فيسبوك أنها توفر القوائم ضمن الميزة الجديدة على أساس المعلومات التي تم وضعها من قبل مستخدمي شبكتها الاجتماعية بشكل متاح أمام العامة، وأنها لا تستخدم أو تعرض أي معلومات خاصة ضمن الصفحة أو القوائم.

وتعتزم "فيسبوك" طرح الميزة الجديدة لبقية مستخدمي شبكتها الاجتماعية عبر نظامي أندرويد وآي أو إس خلال الفترة القليلة المقبلة، دون الكشف عن أي نية أو معلومات عن توافر ميزة اكتشاف الأشخاص تلك على موقع الشبكة على الويب.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تحاول فيها فيسبوك الربط بين المستخدمين على شبكتها الاجتماعية بناء على الاهتمامات أو أماكن التواجد، فكانت قد طرحت ميزة لإيجاد الأصدقاء القريبين قبل أن تُجري بها عددا من التحديثات لعدم تعريض خصوصية المستخدمين للخطر.